Ober-Olm/Mainz (dpa/lrs) - Ein Mann ist einer Supermarkt-Verkäuferin in Ober-Olm (Kreis Mainz-Bingen) in das Lager gefolgt und hat sie mit einem Revolver bedroht. Der Täter forderte am Freitagabend Geld von der 55-Jährigen, die daraufhin mit ihm zu den Kassen ging. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, überlegte es sich der dunkel gekleidete Mann dann aber offenbar anders und ergriff die Flucht. Die Mitarbeiterin blieb unverletzt.