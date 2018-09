Mutmaßlicher Schleuser in Schleswig-Holstein verhaftet

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Nützen (dpa/lno) - Bei einer Razzia haben Beamte von Bundespolizei und Zoll einen mutmaßlichen Schleuser verhaftet. Zeitgleich seien mehrere Wohnungen und Geschäftsgebäude am Donnerstagmorgen in den Kreisen Segeberg und Pinneberg von rund 140 Einsatzkräften durchsucht worden, teilte die Bundespolizei mit. In Nützen wurde ein 42 Jahre alter Tatverdächtiger verhaftet, der mutmaßlich Menschen aus Serbien sowie Bosnien und Herzegowina nach Deutschland geschleust haben soll. Die Ermittler stellten Mobiltelefone, Computer, Geschäftsunterlagen und eine Vielzahl an gefälschten Ausweisdokumenten sicher. Gegen den 42 Jahre alten Hauptbeschuldigten wurde bereits seit Mai ermittelt.