Unbekannte Täter stehlen Außenspiegelgläser

Nürnberg (dpa/lby) - In mindestens 30 Fällen haben unbekannte Täter Außenspiegelgläser von hochwertigen Autos in Nürnberg gestohlen. Die Diebstahlserie begann Ende Januar, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Täglich würden neue Fälle zur Anzeige gebracht, hieß es weiter. Da die Spiegelgläser per Steckverbindung mit den Fahrzeugen verbunden sind, dauert ein Diebstahl laut Polizei nur wenige Sekunden. Den Schaden schätzen die Beamten auf etwa 400 Euro je entwendetes Glas. Hinweise auf die Täter gab es zunächst keine.