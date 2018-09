Tritte gegen Kopf: Männer verletzen 48-Jährigen schwer

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Nürnberg (dpa/lby) - Drei Männer haben in Nürnberg einen 48-Jährigen mit Tritten gegen den Kopf schwer verletzt. Die Täter traten in der Nacht zum Sonntag in einer Gasse mehrmals massiv auf den Mann ein, wie die Polizei mitteilte. Als andere Menschen eingriffen, liefen die drei Männer davon. Das Opfer kam ins Krankenhaus. Die Polizei sucht nun nach den Tätern, Zeugen konnten allerdings nur einen der Männer grob beschreiben. Auch die Hintergründe der Tat waren zunächst unklar.