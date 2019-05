Direkt aus dem dpa-Newskanal

Nürnberg (dpa/lby) - Bei einem Streit in Nürnberg ist ein Mann lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, erlitt der 33-Jährige zahlreiche Stichverletzungen. Zuvor hatte der Mann mit einem 26-jährigen Bekannten eine Auseinandersetzung, woraufhin dieser in einem Hausflur auf ihn einstach. Eine Polizeistreife nahm den Verdächtigen am Samstagnachmittag noch in Tatortnähe fest. Er hatte versucht zu fliehen. Das Opfer war am Sonntag weiter in Lebensgefahr.