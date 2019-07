Straftäter bedroht Betreuerin mit Messer und flieht

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Nürnberg (dpa/lby) - Ein verurteilter Straftäter ist am Sonntagmittag aus einer Betreuungseinrichtung in Nürnberg geflohen. Er habe eine Betreuerin mit einem Messer bedroht und so die Herausgabe der Schlüssel eines Fahrzeuges der Stadtmission erzwungen, teilte die Polizei mit. Mit dem Auto flüchtete er. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung und warnt vor dem 54 Jahre alten Mann, der mit einem Messer bewaffnet sei. Er ist etwa 1,70 Meter groß, mit einem grauen Kapuzenpullover und Bermudashorts bekleidet. "Bei Antreffen des Mannes verständigen Sie bitte sofort die Polizei unter der Notrufnummer 110", heißt es.