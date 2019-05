Jugendliche spannen Leine über Weg: Radlerin schwer verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Nürnberg (dpa/lby) - Eine dünne Hundeleine haben zwei Jugendliche über einen Rad- und Fußweg in Nürnberg gespannt - eine Radfahrerin stürzte deshalb und verletzte sich schwer. Die 62-Jährige kam in ein Krankenhaus, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die beiden 17- und 18-Jährigen spannten die Leine über den Weg und hoben sie bis auf Brusthöhe an, als die Frau am Samstag auf ihrem Rad näher kam. Die Frau stürzte vom Rad und verletzte sich am Kopf. Die beiden Jugendlichen sollen leicht alkoholisiert gewesen sein. Sie mussten mit Anzeigen wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Körperverletzung rechnen.