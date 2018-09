Hakenkreuz an Heimatministerium: Angeblich Kunstaktion

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Nürnberg (dpa/lby) - Ein Hakenkreuz aus goldfarbenen Plastikstöcken hat ein 37-Jähriger kurzzeitig an die Eingangstür des Heimatministeriums in Nürnberg geklebt. Der Mann gab anschließend bei der Polizei an, er sei Aktionskünstler und das Ganze sei Teil einer künstlerischen Darbietung gewesen. Der Mann habe zudem einen Fotografen dabei gehabt, der die Aktion dokumentiert habe, sagte ein Polizeisprecher am Montag über den Vorfall vom Vortag. Politische Parolen seien nicht gefallen.

Dennoch: "Ein Hakenkreuz ist ein Hakenkreuz", sagte der Sprecher - und daher müsse sich der 37-Jährige nun wegen Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen verantworten. Er hatte das verbotene NS-Symbol mit Klebeband an der Tür befestigt. Ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes des Staatsministeriums der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat rief die Polizei. Als die Beamten eintrafen, hatte der Mann das Hakenkreuz bereits selbst wieder abgenommen.