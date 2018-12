Frauen in Nürnberg niedergestochen: Täter weiter flüchtig

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Nürnberg (dpa/lby) - Nach den Angriffen auf drei Frauen in Nürnberg fahndet die Polizei weiter nach dem Täter. Mittlerweile seien 120 Hinweise aus der Bevölkerung eingegangen, sagte eine Polizeisprecherin am Samstag. Diesen werde nun nachgegangen. Von dem Täter fehlt aber weiter jede Spur - ebenso von der Tatwaffe.

Alle drei Frauen sind inzwischen außer Lebensgefahr. Die Ermittler der Sonderkommission Johannis konnten sie vernehmen und folgern nun, dass es sich um ein und denselben Täter handelte. "Aufgrund der Vernehmungen gehen wir von einem Tatverdächtigen aus, der für alle Taten verantwortlich zeichnet", sagte die Polizeisprecherin. Den Aussagen der Opfer zufolge soll der Mann zwischen 25 und 30 Jahre alt und etwa 1,80 Meter groß sein. Er soll eine normale Figur haben, blonde bis dunkelblonde Haare und helle Haut. Am Samstagmorgen verteilten die Beamten in der Nähe der Tatorte und an Passanten Flugblätter mit der Beschreibung.

Das Motiv ist unklar. "Wir können definitiv sagen, dass keine Vorbeziehung zwischen dem Tatverdächtigen und einem der drei Opfer bestand", sagte die Sprecherin. Einen Terrorverdacht gebe es nicht. "Aktuell gehen wir nicht davon aus, dass es eine terroristische Tat ist."

Die Frauen im Alter von 26, 34 und 56 Jahren waren am Donnerstagabend binnen etwa drei Stunden niedergestochen worden, als sie jeweils allein im Stadtteil St. Johannis auf dem Nachhauseweg waren. In der Umgebung patrouilliert seitdem Polizei. "Wir sind mit starken Polizeikräften im ganzen Einsatzgebiet unterwegs", sagte die Polizeisprecherin. Die hohe Polizeipräsenz werde auch in der folgenden Nacht aufrecht erhalten. "Die Menschen nehmen es positiv auf, dass viel Polizei unterwegs ist."

Die Soko Johannis arbeitet außerdem mit 40 Beamten und weiteren Unterstützungskräften rund um die Uhr an der Aufklärung. Bei der Fahndung noch am Donnerstagabend waren Polizisten auf einen Mann getroffen, der beim Anblick der Beamten in ein naheliegendes Anwesen flüchtete. Bei der Durchsuchung des Gebäudes konnten sie den Mann aber nicht finden. Ob es sich bei ihm um den Täter handelt, ist aber weiter unklar. Noch in der Nacht zu Freitag hatte die Polizei damit begonnen, zahlreiche Anwohner zu befragen und Hinweise von den Tatorten auszuwerten.

Hinweise erhoffen sich die Ermittler derzeit vor allem von drei Zeugen, die den Opfern zur Hilfe kamen, darunter ein Ehepaar, das dem ersten Opfer half, und ein Ersthelfer bei dem dritten Opfer.