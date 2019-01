Drogen, Waffen und Bargeld aus Wohnung sichergestellt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Nürnberg (dpa/lby) - Bei einer Wohnungsdurchsuchung in Nürnberg sind mehrere Kilogramm Drogen, Waffen und Tausende Euro sichergestellt worden. Zwei Männer wurden festgenommen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Gegen die 23 und 32-Jährigen wurde Haftbefehl erlassen, der bei dem älteren Tatverdächtigen außer Vollzug gesetzt wurde. Die beiden stehen unter Verdacht, mit Drogen gehandelt zu haben. Bei der Durchsuchung am Dienstag wurden laut Polizei unter anderem mehrere Kilogramm Amphetamin und einige Tausend Ecstasy-Tabletten gefunden. Außerdem stießen die Beamten auf zwei Schreckschusswaffen und rund ein Dutzend Hieb- und Stichwaffen.