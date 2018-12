Angriffe auf Frauen in Nürnberg: Mehr Details zur Festnahme

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Nürnberg (dpa) - Nach der Festnahme eines Mannes, der in Nürnberg auf offener Straße drei Frauen niedergestochen haben soll, gibt es heute weitere Einzelheiten. Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) will bei einer Pressekonferenz in Nürnberg gemeinsam mit Vertretern von Polizei und Staatsanwaltschaft erste Erkenntnisse zu dem Fall bekanntgeben.

Am Samstag war der 38-jährige Mann aufgrund eines DNA-Abgleichs als dringend tatverdächtig festgenommen worden. Er soll drei Frauen im Alter von 26, 34 und 56 Jahren niedergestochen und schwer verletzt haben. Der Mann, ein Deutscher, kannte laut Polizei die Frauen nicht. Weil alle Opfer auf dem Nachhauseweg von den Angriffen völlig überrascht wurden, geht die Anklagebehörde in allen drei Fällen von versuchtem Mord aus.