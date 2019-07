Einbrecher überraschen schlafendes Ehepaar: misshandelt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Nünschweiler (dpa/lrs) - Zwei Einbrecher haben in einem Haus in Nünschweiler ein Ehepaar im Schlaf überrascht und misshandelt. So hätten sie die Herausgabe eines höheren Bargeldbetrages erpresst, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Das Ehepaar sei nach der Tat in der Nacht zum Dienstag in ein Krankenhaus gebracht worden. Beide Männer waren bei dem Einbruch in das Einfamilienhaus maskiert gewesen, von ihnen fehlte bislang jede Spur. Weitere Informationen teilten die Behörden zunächst nicht mit.