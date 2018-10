Planenschlitzer stehlen Fernseher aus parkendem Lastwagen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Nossen (dpa/sn) - Planenschlitzer haben in Nossen (Kreis Meißen) Fernseher von einem Lastwagen gestohlen. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, parkte der polnische Lkw in der Nacht zum Dienstag auf einem Autohof an der Autobahn 14. Die unbekannten Täter schlitzten die Plane auf, zerstörten die Verplombung und stahlen zehn Geräte. Die Höhe des Schadens konnte zunächst nicht beziffert werden.