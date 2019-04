Northeim: Mann außer Lebensgefahr, Verdächtiger in Haft

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Northeim (dpa/lni) - Nach einer lebensgefährlichen Messerattacke auf einen Mann in Northeim hat die Polizei einen Verdächtigen festgenommen. Der 24-Jährige soll am Donnerstag auf einem Parkplatz auf das Opfer eingestochen haben. Drei Männer hatten den Schwerverletzten in einem Auto ins Krankenhaus gebracht. Der 25-Jährige sei nach einer Notoperation auf dem Weg der Besserung, teilte die Polizei am Samstag mit. Der Verdächtige habe sich am Freitag nach einer Fahndung gestellt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Göttingen wurde er inzwischen dem Haftrichter vorgeführt, der einen Haftbefehl erließ.