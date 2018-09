37-Jähriger wird von Unbekannten in Northeim geschlagen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Northeim (dpa/lni) - Unbekannte haben auf einen 37-Jährigen in Northeim eingeschlagen und ihn dabei verletzt. Der Polizei zufolge hatten Zeugen in der Nacht zu Sonntag eine Auseinandersetzung gehört. Als sie am Tatort ankamen, sahen sie zwei Menschen, die von dem Mann abließen und flüchteten. Der 37-Jährige war jedoch betrunken und konnte sich zum Tathergang zunächst nicht äußern, wie die Polizei mitteilte. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Zur Schwere seiner Verletzungen gab es zunächst keine Angaben.