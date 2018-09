Streit um Bierkasten zwischen Jugendlichen eskaliert

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Im Streit um einen Kasten Bier ist ein 17-Jähriger in Nordhausen auch nicht vor Schlägen zurückgeschreckt. Der Jugendliche war am Freitagabend mit einem 14-Jährigen aneinandergeraten und wollte das Bier an sich bringen, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Dies habe der Jüngere aber verhindern können. Der 17-Jährige habe sich dann mit dem Pullover seines Opfers zufrieden gegeben und das Weite gesucht. Ob die beiden Jugendlichen sich kannten, konnte die Polizei am Samstag nicht sagen. Die Polizei konnte den 17-Jährigen noch in Tatortnähe fassen.

Dabei stellte sich heraus, dass er auch einen 16 Jahre alten Nordhäuser angegriffen und im Gesicht verletzt sowie einem weiteren 16-Jährigen das Basecap gestohlen hat. Gegen den 17-Jährigen laufen mehrere Ermittlungsverfahren. Die Polizei zeigte an dem Abend bei der Promenade gemeinsam mit Ordnungsbehörden bei Jugendschutzkontrollen präsens.