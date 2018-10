Lichtschein führt Polizei zu mehreren Kilogramm Marihuana

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Nordhausen (dpa/th) - Zu mehreren Kilogramm Marihuana hat ein verdächtiger Lichtschein aus einer Garage Polizisten in Nordhausen geführt. In der Garage hielten sich zu dem Zeitpunkt ein 40 Jahre alter Mann und eine 23 Jahre Frau auf, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die beiden seien gemeinsam mit dem 51-jährigen Garagenbesitzer vorübergehend festgenommen worden. Neben dem Marihuana beschlagnahmten die Beamten am Montag auch einige Gramm Crystal Meth und Amphetamine. In der Garage fanden die Polizisten zudem Werkzeuge, mehrere Fahrräder und andere Gegenstände, bei denen es sich möglicherweise um Diebesgut handelt.