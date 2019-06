Gefängnis für 26-Jährigen nach Messerattacke auf Freundin

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Nordhausen (dpa/th) - In Nordhausen hat die Polizei einen 26-Jährigen festgenommen, der seine Freundin mit einem Messer schwer verletzt haben soll. Zuvor war der Mann geflüchtet, wie die Polizei in Nordhausen am Freitag mitteilte. Rettungskräfte brachten die 28-Jährige am Donnerstagabend in ein Krankenhaus. Dort wurde sie in der Nacht notoperiert. Das gemeinsame einjährige Kind wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

Der Mann wurde noch am Freitag einer Richterin vorgeführt, die Haftbefehl gegen ihn erließ. Er sollte laut Polizei noch am Freitag in ein Gefängnis gebracht werden. Polizisten hatte bereits vorher die mutmaßliche Tatwaffe im Umfeld des Tatorts gefunden. In der Vernehmung soll sich der Mann zumindest teilweise eingelassen haben, sagte eine Behördensprecherin.

Nach ersten Erkenntnissen soll das Paar sich am Donnerstagabend in der Wohnung der Frau in Nordhausen gestritten haben. Der Streit habe sich dann ins Treppenhaus verlagert. Dort soll der Mann mehrfach zugestochen haben. Die Polizei fand die Frau schwer verletzt im Treppenhaus. Die Beamten suchten den Tatverdächtigen mit Suchhunden und einem Polizeihubschrauber. Noch in der Nacht sicherten Spezialisten die Spuren.

Erst im Mai waren Spezialkräfte der Polizei bei dem 28 Jahre alten Opfer in der Wohnung gewesen. Der 26-jährige Tatverdächtige soll damals seine Freundin gegen ihren Willen dort festgehalten haben.