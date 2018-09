Drei Flüchtlinge bei Streit mit Unbekannten verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Nordhausen (dpa/th) - Bei einem Streit mit zwei unbekannten Männern sind in Nordhausen drei junge Flüchtlinge aus Afghanistan schwer verletzt worden. Nach Zeugenaussagen hatten die Männer die Jugendlichen am Freitagabend vor dem Kino attackiert und dabei einen ein 16-Jährigen und einen 17-Jährigen schwer im Gesicht verletzt, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Ein 18-Jähriger sei bei der Auseinandersetzung gestürzt und war laut Zeugen kurz bewusstlos. Die drei Afghanen wurden zur ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei fahndet nach den beiden unbekannten Männern und bittet Zeugen, sich zu melden. Die Ursache des Streits war noch unklar.

Der Rettungsdienst war wegen eingegangener Notrufe kurz vor 22.00 Uhr mit mehreren Rettungswagen vor Ort. Auch die Polizei sei zunächst wegen der zunächst unklaren Situation mit mehreren Streifenwagen im Einsatz gewesen. Zahlreiche Zeugen, die das Geschehen aus eingier Entfernung beobachten hatten, meldeten sich.