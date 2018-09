Direkt aus dem dpa-Newskanal

Nordhausen (dpa/th) - Ein Mann ist im Landkreis Nordhausen alkoholisiert mit seinen Kindern Auto gefahren. Der 53-Jährige fiel am späten Freitagabend in eine Kontrolle in Nordhausen mit 1,1 Promille auf und musste seinen Führerschein abgeben, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Der Mann habe drei Kinder im Alter von 9 bis 13 Jahren an Bord gehabt.