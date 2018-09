Verdächtiger nach tödlichem Schuss aus Jagdgewehr ermittelt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Nittenau (dpa/lby) - Nachdem ein Beifahrer in einem fahrenden Auto in der Oberpfalz durch das Projektil eines Jagdgewehrs getötet wurde, hat die Polizei einen Tatverdächtigen ermittelt. Es handele sich um einen männlichen Jäger, der Mitte August bei Nittenau im Landkreis Schwandorf unterwegs war, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Gegen ihn werde unter anderem wegen fahrlässiger Tötung ermittelt.

An einem Sonntag war der 47-Jährige als Beifahrer auf der Bundesstraße 16 in einem Auto unterwegs gewesen. Durch eine Fensterscheibe traf das Projektil den Mann, der sofort zusammensackte. Der 61 Jahre alte Fahrer des Wagens versuchte vergeblich zu helfen. Kurz nach der Tat waren mehrere Jäger ins Visier der Ermittler geraten, die in der Nähe der Straße in einem Feld jagen waren.