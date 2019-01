Direkt aus dem dpa-Newskanal

Niestetal (dpa/lhe) - Drei bewaffnete Räuber haben eine Tankstelle in Niestetal (Landkreis Kassel) überfallen. Wie die Polizei mitteilte, bedrohten sie am Dienstagabend die Kassiererin mit einer Pistole und rafften das Geld aus der Kasse zusammen. Anschließend verschwanden die maskierten Täter mit ihrer Beute in der Dunkelheit.