Hinweise im Fall Mandy Müller nach "Aktenzeichen XY"

Nienburg (dpa/lni) - Im Fall der seit mehr als zehn Jahren vermissten Mandy Müller hat die Polizei nach der Sendung "Aktenzeichen XY... ungelöst" eine Reihe von Hinweisen erhalten. "Wir gehen jetzt den Hinweisen der Zuschauer nach", sagte ein Sprecher der zuständigen Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg am Donnerstag. Details wollte er mit Blick auf die laufenden Ermittlungen nicht preisgeben. Die ZDF-Sendung hatte die Zuschauer am Mittwochabend um Hilfe gebeten.

Die damals 18-Jährige war am 13. September 2008 mit ihrem Partner von Nienburg nach Celle gefahren. Dort wollten die beiden ihr Haus renovieren und einrichten, doch verschwand die junge Frau in der Nacht zum 14. September spurlos. Ihr Handy konnte zuletzt noch gut 8,5 Kilometer vom Wohnhaus entfernt in Adelheidsdorf geortet werden. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass Müller getötet wurde.