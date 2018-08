Polizei durchsucht Aktivistencamp am Hambacher Forst

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hambach (dpa/lnw) - Die Polizei hat am Dienstagmorgen ein Camp von Aktivisten am Hambacher Forst auf Beweise für kürzlich begangene Straftaten durchsucht. Außerdem sei nach Gegenständen gesucht worden, die zur Vorbereitung oder Durchführung einer Straftat benutzt werden könnten, teilte die Polizei mit. Eine Räumung des sogenannten Wiesencamps oder von Baumhäusern sei nicht geplant. Den Angaben zufolge hatte das Amtsgericht Aachen die Durchsuchung bewilligt. Die Polizeiaktion dauerte am Dienstagmorgen noch an.

Seit Tagen gibt es im und am Hambacher Wald immer wieder Angriffe auf Polizisten. Der Forst liegt im Südosten des Tagebaus Hambach und gilt als Symbol des Widerstands gegen die Braunkohle. Der Konzern RWE plant ab Oktober Rodungsarbeiten für den Tagebau. Darüber war es in der frisch gegründeten Kohlekommission zu einem offenen Streit gekommen.