Vor den Augen der Polizei: Partygast schlägt Jugendlichen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Nieder-Olm (dpa/lrs) - Vor den Augen der wegen Ruhestörung alarmierten Polizei hat ein Partygast in Nieder-Olm einen anderen Jugendlichen geschlagen. Täter und Opfer seien betrunken gewesen, teilte die Polizei in Mainz am Montag mit. Die Gruppe von Jugendlichen hatte in der Nacht zum Sonntag lautstark gefeiert. Als Polizeibeamte sie aufforderten, die Musik leiser zu stellen, drehte ein Partygast den Ton noch lauter. Daraufhin schlug ihm der andere Gast mit der Faust in den Bauch.