Neuwied (dpa/lrs) - Ein 52 Jahre alter Straftäter ist am Montagabend während eines begleiteten Ausgangs in Neuwied geflohen. Der Mann werde auch am Dienstag noch gesucht, sagte ein Polizeisprecher am Morgen. Der 52-Jährige war in einer psychiatrischen Klinik untergebracht. Es sei möglich, dass er sich anderen Menschen gegenüber aggressiv verhalte, teilte die Polizei mit. Zum Zeitpunkt der Flucht trug er einen schwarzen Vollbart, dunkle Kleidung und eine schwarze Mütze.