Schlägerei: Polizei sucht drei flüchtige Täter

Neustrelitz (dpa/mv) - Nach einer Schlägerei zwischen Deutschen und Zuwanderern in einem Supermarkt in Neustrelitz (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) sucht die Polizei nach den Angreifern. Wie eine Sprecherin erklärte, wurde ein 33-jähriger Neustrelitzer dabei am Dienstagabend von zwei Männern verletzt. Warum der Streit gewalttätig endete und ob es einen ausländerfeindlichen Hintergrund gibt, sei noch unklar.

Nach Angaben der Polizei war der Geschädigte in dem Markt mit drei Ausländern in Streit geraten. Als eine Angestellte die Polizei rief, sollen die drei Angreifer geflohen sein. Die Polizei sucht nach jungen Männern und hofft auf Hinweise.