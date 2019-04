Polizei findet drei Kilogramm Cannabispflanzen in Auto

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Neustadt-Glewe (dpa/mv) - Mit drei Kilogramm Cannabispflanzen im Auto ist ein Mann in Neustadt-Glewe (Landkreis Ludwigslust-Parchim) in eine Verkehrskontrolle geraten. Die Pflanzen seien frisch geerntet und der 25-Jährige einem Drogentest zufolge berauscht gewesen, teilte die Polizei am Freitag mit. Bei einer anschließenden Hausdurchsuchung stießen die Beamten am Donnerstag auf eine Aufzuchtanlage mit etwa 50 Pflanzen, hieß es weiter. Der Mann sei vorläufig festgenommen worden. Die Staatsanwaltschaft prüfe, ob sie einen Haftbefehl beantragt.