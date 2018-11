Dieb nutzt Leichtsinn von Autofahrer aus

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Neustadt/Weinstraße (dpa/lrs) - Ein Dieb hat in Neustadt an der Weinstraße den Leichtsinn eines Autobesitzers ausgenutzt. Er habe beobachtet, dass der 32-Jährige den Schlüssel im Zündschloss stecken gelassen und die Fahrertür nur angelehnt habe, teilte die Polizei am Freitag mit. Er setzte sich hinters Steuer und brauste davon. Der 32 Jahre alte Autobesitzer setzte in der Nacht zum Freitag noch vergebens zum Spurt hinter seinen davon fahrenden Wagen an. Das Gefährt wurde bald darauf von einer Polizeistreife entdeckt. Es stand ordnungsgemäß abgeschlossen in der Innenstadt und musste mangels Schlüssel abgeschleppt werden. Von dem Dieb fehlte zunächst jede Spur.