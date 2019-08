Frau bei Streit auf Reiterhof verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Neustadt an der Orla (dpa/th) - Bei einem Streit zwischen dem Verpächter und der Pächterin eines Reiterhofs in der Nähe von Neustadt ist eine Frau von einem Traktor verletzt worden. Nach Polizeiangaben saß der 59 Jahre alte Mann während des Streits am Donnerstagmorgen im Traktor, die 53-Jährige stand neben der geöffneten Tür. Als der Besitzer des Hofs das Gespräch beenden wollte, fuhr er mit geöffneter Tür an und streifte die Frau dabei am Arm. Eine ärztliche Versorgung war nicht notwendig.

Gegen den Mann wird wegen Körperverletzung ermittelt. Laut Polizei darf die Frau das gepachtete Grundstück nicht mehr als Reiterhof benutzen, weshalb es zum Streit kam. Weil zur Zeit noch Kinder auf dem Hof untergebracht sind, wurde das Jugendamt des Landratsamtes Saale-Orla verständigt.