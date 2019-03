Betrunkener schlägt Frau ins Gesicht: Opfer muss in Klinik

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Neustadt (dpa/lrs) - Ein betrunkener Mann hat bei einer Fastnachtsveranstaltung eine Frau völlig unvermittelt geschlagen und laut Polizei erheblich verletzt. Die Beamten waren am Sonntag nach einem Umzug zur Aufnahme einer Anzeige in ein Festzelt in Neustadt im Westerwaldkreis gerufen worden, wie sie am Montag mitteilten. Dabei sahen sie, wie der 23-Jährige der Frau ohne Vorwarnung mit der Faust ins Gesicht schlug. Sie erlitt erhebliche Verletzungen an der Nase und musste stationär im Krankenhaus aufgenommen werden. Der Schläger stand den Angaben zufolge unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.