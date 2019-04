Unbekannte gehen mit Pfefferspray auf Gruppe los

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Neuss (dpa/lnw) - Zwei Unbekannte haben in Neuss eine Gruppe mit Pfefferspray angegriffen und dabei vier Frauen und vier Männer verletzt. In der Innenstadt hätten die beiden am frühen Samstagmorgen ohne erkennbaren Grund mit ihren Fäusten zugeschlagen und das Pfefferspray versprüht, teilte die Polizei am Sonntag mit. Die acht Verletzten im Alter zwischen 18 und 28 Jahren mussten in mehreren Rettungswagen versorgt werden. Die beiden Unbekannten liefen nach der Tat davon. Zu ihrer Identität konnte die Polizei keine Angaben machen.