Neun Verletzte nach Wohnungsbrand: Ein Mann in Lebensgefahr

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Neuss (dpa/lnw) - Ein 62-jähriger Mann ist bei einem Wohnungsbrand in Neuss lebensgefährlich verletzt worden. Neun weitere Menschen im Alter von 23 bis 69 Jahren wurden zum Teil schwer verletzt und kamen ins Krankenhaus. Das Feuer war am Montagabend aus zunächst unbekannten Gründen in einer Erdgeschosswohnung entstanden, wie die Polizei mitteilte. Die Flammen griffen auf ein Nachbarhaus über, die Feuerwehr evakuierte beide Gebäude. Es gebe keine Hinweise auf Brandstiftung, teilte die Polizei am Dienstag mit. Über die Schadenshöhe konnte die Polizei keine Angaben machen.