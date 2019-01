Nach Serie von 64 Einbrüchen: drei Männer in U-Haft

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Neuss (dpa/lnw) - Beute im Wert von 150 000 Euro aus mindestens 64 Einbrüchen vor allem im Rheinland soll eine Einbrecherbande gemacht haben. Wie die Polizei in Neuss am Freitag berichtete, waren die drei Tatverdächtigen am Montagabend in Krefeld in einem Auto festgenommen worden. Dabei wurde Beute entdeckt, die erst wenige Stunden zuvor gestohlen worden war. Die laut Polizei geständigen Albaner im Alter von 32, 34 und 36 Jahren gaben an, das Diebesgut stets schnell zu Geld gemacht und dieses ins Ausland überwiesen zu haben. Die Drei sitzen inzwischen in Untersuchungshaft.

Nach Polizeiangaben waren die Männer seit Oktober in ländlichen Regionen und kleinen Wohngebieten auf Beutezug. Ermittelt wird, ob weitere Taten auf ihr Konto gehen. Für die Polizei geht es auch darum, die Eigentümer der Beute zu finden. Dazu gehören Schmuck, Laptops, Handtaschen und eine Briefmarkensammlung. Anfragen gebe es bereits, sagte eine Sprecherin. Die Tatorte lagen vor allem am Niederrhein, zudem im Ruhrgebiet, in Rheinland-Pfalz und in Niedersachsen.