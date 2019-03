Mann läuft mit ungeladener Kalaschnikow durch Neuruppin

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Neuruppin (dpa/bb) - Mit einer ungeladenen Kalaschnikow in der Tasche ist ein 28-jähriger Mann durch die Innenstadt von Neuruppin gelaufen. Bei einer Kontrolle hätten Polizeibeamte am Samstag festgestellt, dass der Mann das vollautomatische Sturmgewehr AK-47 samt leerem Magazin in einer Einkaufstasche mit sich führte, berichtete die Polizei am Sonntag. Außerdem lag gegen den Mann ein Haftbefehl wegen einer nicht gezahlten Geldbuße in Höhe von 275 Euro vor. Bei einer Durchsuchung seiner Wohnung wurden zudem eine Schreckschusspistole und Ecstasy sichergestellt. In der Vernehmung äußerte sich der Mann nicht.

Da der Mann seine Geldbuße gezahlt habe, sei er aus dem Gewahrsam entlassen worden, teilte die Polizei mit. Gegen ihn wird nun wegen Verstoßes gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz ermittelt.