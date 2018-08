Polizei bringt Waffennarr in Psychiatrie

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Neunkirchen (dpa/lrs) - Die Polizei hat am frühen Freitagmorgen einen Waffennarr aus dem saarländischen Neunkirchen zur Untersuchung in die Psychiatrie gebracht. Der 36-Jährige werde verdächtigt, in den vergangenen Wochen immer wieder aus seiner Wohnung heraus geschossen zu haben, teilte die Polizei mit. Dort waren bereits in der Vergangenheit mehrere Schusswaffen gefunden worden. Wie lange der Mann in der Psychiatrie bleiben muss, war zunächst unklar.