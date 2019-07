Direkt aus dem dpa-Newskanal

Neundorf (dpa/th) - Ein 55-Jähriger hat mit einem Luftgewehr in Neundorf bei Schleiz (Saale-Orla-Kreis) auf Vögel geschossen. Die Geschosse sollen teilweise auch auf Nachbargrundstücken gelandet sein, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Eine 18-Jährige rief am Dienstagabend die Polizei. Die Beamten stellten den Nachbarn der 18-Jährigen daraufhin zur Rede. Der 55-Jährige gab letztlich freiwillig sein Luftgewehr ab.