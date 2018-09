Tötungsdelikt in Neumünster vor der Aufklärung

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Neumünster (dpa/lno) - Nach dem tödlichen Angriff auf einen 20-Jährigen in Neumünster ermittelt die Polizei intensiv gegen eine "Person mit Migrationshintergrund". Er hoffe, dass der Fall in den nächsten Tagen aufgeklärt werden könne, sagte der stellvertretende Landespolizeidirektor Joachim Gutt am Montag in Neumünster überraschend bei einer Bürger-Informationsveranstaltung über den vom Land angestrebten Ausbau der Landesunterkunft zu einem Ankerzentrum. Der im Visier der Polizei stehende Mann sei nicht Bewohner der Flüchtlingsunterkünfte in Boostedt oder Neumünster, sagte Gutt. Er betonte, er vermeide zum jetzigen Zeitpunkt bewusst den Begriff "dringender Tatverdacht", da dies ein juristischer Begriff sei.

Das Opfer, ein 20 Jahre alte Pole, war am 16. September, auf offener Straße angegriffen und erstochen worden. Der Mann starb trotz schneller notärztlicher Versorgung wenig später in einem Krankenhaus. Er lebte seit etwas über einem Jahr in Neumünster.

Laut Gutt haben Zeugenaussagen und Hinweise die Ermittlungen vorangebracht.