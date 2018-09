Nach Tötungsdelikt in Neumünster Polizei mit heißer Spur

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Neumünster (dpa/lno) - Nach dem tödlichen Angriff auf einen 20-Jährigen in Neumünster verfolgt die Kriminalpolizei eine heiße Spur. Es seien Hinweise gesichert worden, die für eine sichere Identifizierung geeignet sei, teilte die Polizei am Freitag mit. Das Opfer, ein 20 Jahre alte Pole, war am Sonntagmorgen auf offener Straße angegriffen und erstochen worden. Der Mann starb trotz schneller notärztlicher Versorgung wenig später in einem Krankenhaus. Er lebte seit etwas über einem Jahr in Neumünster.

Die Polizei sucht einen etwa 30 Jahre alten und etwa 1,80 Meter großen Mann mit einer sportlichen Figur und Drei-Tage-Bart. Der mutmaßliche Täter, der mit dem Polen in Streit geraten sein soll, soll einen grauen Kapuzenpulli getragen und die Kapuze über den Kopf gezogen haben. Ein Zeuge hatte aussagt, der Täter könnte ein südländisches Erscheinungsbild gehabt haben. Wegen der Kapuze über dem Kopf sei das aber schwer zu erkennen gewesen und deshalb keine sichere Erkenntnis, schrieb die Polizei nun am Freitag.

Um den Täter endgültig identifizieren zu können, sucht die Polizei weitere Zeugen. Da der Mann sich am Sonntag eine blutende Verletzung zugezogen haben müsse, fragen die Ermittler, wem jemand mit einer solchen frischen Verletzung aufgefallen ist und wo sich eine solche Person behandeln ließ.