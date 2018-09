Mann bei Streit getötet: Mordkommission ermittelt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Neumünster (dpa/lno) - Nach einem tödlichen Streit in Neumünster halten sich die Ermittler bedeckt. Die Mordkommission Kiel unterstütze die örtliche Kripo, sagte ein Polizeisprecher am Montag lediglich. Weitere Details nannte er zunächst nicht. "Die Ermittlungen stehen erst am Anfang." Auch zum Auslöser des Streits, beziehungsweise, ob die Beteiligten sich kannten, machte er keine Angaben. Ein 20-Jähriger war laut Polizei am Sonntagmorgen auf offener Straße angegriffen und tödlich verletzt worden. Der junge Mann sei trotz schneller notärztlicher Versorgung am Sonntagmorgen im Krankenhaus gestorben, hieß es. Zu den Umständen der Tat, der Art der Verletzungen und dem oder den Tätern sowie zur Nationalität des Opfers gab es keine Angaben.