Kinder im Gleis verursachen Streckensperrung in Neumünster

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Neumünster (dpa/lno) - Wegen drei Kindern im Gleisbereich hat ein Zugführer in Neumünster die Sperrung der Bahnstrecke veranlasst. Der Lokführer der Nordbahn hatte auf Höhe der Altonaer Straße die drei 13-Jährigen gesehen, seinen Zug gestoppt und die Strecke zwischen Bad Oldesloe und Neumünster sperren lassen, wie die Bundespolizei am Montag mitteilte. Eine Streife habe die drei Kinder aufgegriffen. Die reumütigen Jungs hätten bei der Befragung ihre Verfehlung offen eingeräumt. Sie seien sich aber der Lebensgefahr nicht bewusst gewesen. Bei dem Vorfall am vergangenen Freitag wurde niemand verletzt. Die Streckensperrung dauerte fünfzehn Minuten. Die Bundespolizei kündigte für die nächsten Tage einen Besuch bei den Erziehungsberechtigten an.