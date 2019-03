Betrunkener bedroht Polizeibeamte mit Teppichmesser

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Neumünster (dpa/lno) - Ein betrunkener 32-Jähriger hat in Neumünster Polizeibeamte mit einem Teppichmesser bedroht. Die Polizisten überwältigten den Mann und brachten ihn zur Ausnüchterung in eine Gewahrsamszelle, wie die Polizei mitteilte. In der Nacht zum Sonntag waren die Beamten zunächst alarmiert worden, weil es in einem Hausflur zu verbalen Streitigkeiten gekommen war. Beim Eintreffen der Polizei hatten sich die Beteiligten den Angaben zufolge wieder in ihre Wohnungen begeben. Während die Polizei versuchte, die Streitursache zu klären, sei der 32-Jährige mit dem Teppichmesser aus seiner Wohnung gekommen und in drohender Haltung auf die Beamten zugegangen. Verletzt wurde niemand. Ein Atemalkoholtest beim 32-Jährigen ergab einen Wert von 1,7 Promille. Er wurde wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte angezeigt.