Polizei sucht Brandstifter

Neumarkt-Sankt Veit (dpa/lby) - Die Polizei ermittelt nach einem Feuer in einem landwirtschaftlichen Anwesen in Oberbayern nun wegen Brandstiftung. Die Beamten schließen einen technischen Defekt und ähnliche Ursachen als Ursache der Flammen in dem seit mehreren Jahren leerstehenden Areal aus, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die Polizei ruft Zeugen auf, sich mit Hinweisen bei den Beamten zu melden. Das Anwesen in Neumarkt-Sankt Veit (Landkreis Mühldorf am Inn) war am Sonntag komplett niedergebrannt. Die Beamten schätzen den Schaden auf rund eine halbe Million Euro.