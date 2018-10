Unbekannte sprengen Geldautomat in Neulingen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Neulingen (dpa/lsw) - Unbekannte haben in Neulingen im Enzkreis einen Geldautomaten gesprengt. Die Täter setzten Gas ein und lösten eine laute Explosion aus, wie die Polizei am Montagmorgen mitteilte. Die Anwohner verständigten nach dem Knall gegen 4.15 Uhr am Montag die Beamten. Es gab zunächst keine Hinweise auf die Täter. Auch ob sie Beute machen konnten, war zunächst unklar.