68-Jähriger soll Ehefrau getötet haben

Neuhofen (dpa/lrs) - Ein 68 Jahre alter Mann aus Neuhofen in der Pfalz hat laut Polizei seine Frau getötet und sich anschließend selbst das Leben nehmen wollen. Die Beamten hätten den Mann widerstandslos festnehmen können, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der Rentner habe am Mittwoch gegen 21.45 Uhr den Notruf angerufen und gesagt, er habe seine Frau umgebracht und werde sich jetzt auch umbringen, berichtete die Polizei. Daraufhin fuhr die Polizei los. Das Motiv des Mannes, die Hintergründe und Einzelheiten der Tat waren zunächst völlig unklar. Der 68-Jährige sollte am Donnerstag einem Haftrichter vorgeführt werden.