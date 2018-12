Unfalltod an Bahnhof: Verantwortliche müssen vor Gericht

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Frankfurt/Neuhof (dpa/lhe) - Fast neun Jahre nach dem Tod einer Schülerin an einem Bahnhof in Osthessen kommt der Unfall nun doch vor Gericht. Angeklagt sind vier Männer, die für das Bahngelände und den Winterdienst verantwortlich waren. Ihnen wird fahrlässige Tötung durch Unterlassen vorgeworfen.

Der Unfall geschah 4. Februar 2010 am Bahnhof Neuhof (Kreis Fulda). Eine damals 16-jährige Schülerin war ins Gleisbett gerutscht und von einem Zug erfasst worden. Laut Anklage hätte jeder der vier Männer den Tod des Mädchens verhindern können, wenn er sich besser um den Winterdienst gekümmert hätte.

Das Landgericht Fulda hatte die Eröffnung des Verfahrens zunächst abgelehnt. Nach Ansicht der Kammer war es nicht möglich festzustellen, ob damals der Bahnsteig und insbesondere die Unfallstelle derart glatt waren, dass ein Einsatz des Winterdienstes nötig gewesen sei. Ebenso sei nicht sicher feststellbar, dass ein Winterdiensteinsatz den Unfall hätte verhindern können

Die Staatsanwaltschaft legte Beschwerde ein - und bekam nun in Frankfurt Recht. Das Oberlandesgericht verfügte, dass in Fulda verhandelt werden muss, wie das OLG am Mittwoch berichtete.