Polizei findet Waffen, Drogen und Bargeld bei Durchsuchung

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Neuhof (dpa/lhe) - Bei der Durchsuchung einer Wohnung in Neuhof (Landkreis Fulda) hat die Polizei Drogen, Bargeld und Waffen sichergestellt. Zwei Männer und eine Frau seien vorläufig festgenommen worden, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag in Fulda. Sie wurden aber wieder auf freien Fuß gesetzt, weil keine Haftgründe vorlagen. Bei den Drogen habe es sich um insgesamt 180 Gramm Haschisch, Marihuana und Amphetamin gehandelt. Der Wert des Bargelds habe im mittleren dreistelligen Eurobereich gelegen. Die sichergestellten Waffen seien historische Nachbildungen wie Äxte und Schwerter sowie Messer gewesen, sagte der Polizeisprecher.