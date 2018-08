Betrunkener 23-Jähriger bedroht eigene Mutter mit Messer

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Neuhaus am Rennweg (dpa/th) - Ein betrunkener 23-Jähriger hat im Landkreis Sonneberg seine Mutter mit einem Messer bedroht und sie mit einer Flasche beworfen. Außerdem habe er ihr mit dem Tod gedroht, teilte die Polizei in Saalfeld am Mittwochmorgen mit. Auch Einrichtungsgegenstände habe er zerstört. Die Mutter sei leicht verletzt worden. Sie hatte am Dienstagabend die Polizei gerufen. Die Polizei nahm den jungen Mann in Gewahrsam und stellte das Messer sicher. Er musste die restliche Nacht in einer Zelle verbringen. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts der Bedrohung, der gefährlichen Körperverletzung und wegen Sachbeschädigung ermittelt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,74 Promille.