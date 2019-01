Nach Messerangriff: 67-Jähriger in Frankreich festgenommen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Saarbrücken (dpa/lrs) - Wegen eines Messerangriffs in einer Spielothek im saarländischen Kleinblittersdorf nahe der französischen Grenze ist ein 67 Jahre alter Mann festgenommen worden. Der Mann war mit einem europäischen Haftbefehl wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung gesucht worden, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Er soll im Juni vergangenen Jahres bei einem Streit zwischen mehreren Männern einen 24-Jährigen mit einem Messer so schwere Stichverletzungen zugefügt haben, dass dieser notoperiert werden musste.

Nach dem tatverdächtigen 67-jährigen Franzose sei seit Oktober 2018 gefahndet worden, teilte die Polizei mit. Französische Polizisten hatten den Mann Mitte Januar in dem vom Tatort wenige Kilometer entfernten Neufgrange in Frankreich festgenommen. Am Mittwoch sei er den deutschen Behörden übergeben worden. Der 67-Jährige sitzt nach Angaben der Polizei nun in der JVA in Saarbrücken.