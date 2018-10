Verdächtiger nach Garagenaufbrüchen in Untersuchungshaft

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Neubrandenburg (dpa/mv) - Ein 26 Jahre alter Mann aus Neustrelitz ist am Freitag in Untersuchungshaft genommen worden, weil er an 16 Garagenaufbrüchen in Neubrandenburg (beide Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) beteiligt gewesen sein soll. Er und ein 21-Jähriger waren am Donnerstagabend auf frischer Tat erwischt und vorläufig festgenommen worden, teilte die Polizei mit. Die Beamten hatten den Angaben zufolge einen Hinweis erhalten, am Tatort aber zunächst keine Verdächtigen entdeckt. Erst als eine Beamtin von ihren Kollegen hochgehoben wurde, habe sie die beiden Verdächtigen entdeckt, die sich auf dem Dach des Garagenkomplexes versteckt hatten.

Bei ihnen seien Einbruchswerkzeuge und zwei Samuraischwerter gefunden worden. Die Waffen wurden ihnen gewissermaßen zum Verhängnis, denn nun ermittelt die Kriminalpolizei wegen des Verdachts auf Diebstahl mit Waffen. Entwendet hatten sie zu diesem Zeitpunkt noch nichts, aber etwa ein Motorrad schon zum Abtransport vorbereitet, hieß es. Der 26-Jährige war den Angaben zufolge erst im April aus dem Gefängnis entlassen worden. Sein mutmaßlicher Komplize wurde wieder auf freien Fuß gesetzt.